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    Каррагер: ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов с Месси

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    Экс-защитник «Ливерпуля» и эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер считает, что «Пари Сен-Жермен» не достигнет успеха в главном клубном европейском турнире.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «ПСЖ никогда не выиграет Лигу чемпионов с Месси, он прогуливается на поле. Четыре команды, которые, как мне кажется, могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, не имеют в составе ни одного туриста. У ПСЖ же их трое.

    В случае с Мбаппе я расстраиваюсь еще сильнее. Могу понять Месси, ему 34 года, он должен беречь себя в определенные моменты. Но Мбаппе 22 года, он должен возвращаться назад, помогая одноклубникам против "Сити". Ходить по полю — не для меня. Я просто не могу это принять», — цитирует CBS Каррагера.

    На этой неделе ПСЖ проиграл «Манчестер Сити» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.

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