Каррагер: ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов с Месси

Экс-защитник «Ливерпуля» и эксперт на британском телевидениисчитает, что «Пари Сен-Жермен» не достигнет успеха в главном клубном европейском турнире.

«ПСЖ никогда не выиграет Лигу чемпионов с Месси, он прогуливается на поле. Четыре команды, которые, как мне кажется, могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, не имеют в составе ни одного туриста. У ПСЖ же их трое.

В случае с Мбаппе я расстраиваюсь еще сильнее. Могу понять Месси, ему 34 года, он должен беречь себя в определенные моменты. Но Мбаппе 22 года, он должен возвращаться назад, помогая одноклубникам против "Сити". Ходить по полю — не для меня. Я просто не могу это принять», — цитирует CBS Каррагера.

На этой неделе ПСЖ проиграл «Манчестер Сити» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 1:2.