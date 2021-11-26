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    Конте: Нужно время, чтобы «Тоттенхэм» вернулся на свой уровень

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Муры» (1:2) в матче Лиги конференций.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Это очень плохое поражение для нас. Наша игра была слабой. Мы знаем, что нас вперед ждет много работы. Сложный момент для нас.

    Мы должны прогрессировать, снова показывать хорошие результаты. Мы играли слабо не только технически и тактически, но и психологически. Нужно время, чтобы Тоттенхэм вернулся на свой уровень», — цитирует Конте пресс-служба УЕФА.

    Перед заключительным туром «Тоттенхэм» находятся на втором месте в группе G, опережая «Витесс» лишь по дополнительным показателям.

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