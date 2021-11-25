Славия П — Фейеноорд прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E футбольной Лиги конференций.

В турнирной таблице «Славия П» занимает 2 место с 6 очками, «Фейеноорд» — 1 место с 10 очками.

Последний матч между собой: «Фейеноорд» — «Славия П» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Славия П» — «Фейеноорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фейеноорд»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Славия П — Фейеноорд.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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