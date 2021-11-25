Рапид В — Вест Хэм: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги Европы.

В турнирной таблице «Рапид В» занимает 4 место с 3 очками, «Вест Хэм» — 1 место с 10 очками.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Рапид В» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рапид В» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

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