ПСВ — Штурм: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В турнирной таблице «ПСВ» занимает 3 место с 5 очками, «Штурм» — 4 место с 1 очком.
Последний матч между собой: «Штурм» — «ПСВ» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ПСВ»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСВ» — «Штурм». Коэффициент ставки — 2.50.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ПСВ» — «Штурм».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету