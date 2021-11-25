ПСВ — Штурм: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B Лиги Европы.

В турнирной таблице «ПСВ» занимает 3 место с 5 очками, «Штурм» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Штурм» — «ПСВ» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «ПСВ»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ПСВ» — «Штурм». Коэффициент ставки — 2.50.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ПСВ» — «Штурм».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам