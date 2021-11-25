Монако — Реал Сосьедад: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе B Лиги Европы.

В турнирной таблице «Монако» занимает 1 место с 8 очками, «Реал Сосьедад» — 2 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Монако» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 1.82.

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