Локомотив — Лацио прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе E Лиги Европы.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 4 место с 2 очками, «Лацио» — 2 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Лацио» — «Локомотив» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лацио»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Лацио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

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