Линкольн — Копенгаген: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F Лиги конференций.

В турнирной таблице «Линкольн» занимает 4 место с 0 очками, «Копенгаген» — 1 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Копенгаген» — «Линкольн» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Линкольн» — «Копенгаген». Коэффициент ставки — 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Линкольн»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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