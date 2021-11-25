Карабах — Омония: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги конференций УЕФА.

В турнирной таблице «Карабах» занимает 1 место с 10 очками, «Омония» — 3 место с 2 очками.

Последний матч между собой: «Омония» — «Карабах» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Карабах»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Карабах» — «Омония» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

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