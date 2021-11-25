ХИК — Алашкерт прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге конференций (группа A).

В турнирной таблице «ХИК» занимает 3 место с 3 очками, «Алашкерт» — 4 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Алашкерт» — «ХИК» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ХИК» — «Алашкерт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ХИК»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ХИК — Алашкерт.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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