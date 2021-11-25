ХИК — Алашкерт прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «ХИК» занимает 3 место с 3 очками, «Алашкерт» — 4 место с 0 очками.
Последний матч между собой: «Алашкерт» — «ХИК» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ХИК» — «Алашкерт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ХИК»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ХИК — Алашкерт.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету