Црвена Звезда — Лудогорец прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Црвена Звезда» занимает 2 место с 7 очками, «Лудогорец» — 4 место с 1 очком.
Последний матч между собой: «Лудогорец» — «Црвена Звезда» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
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«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Црвена Звезда»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Лудогорец». Коэффициент ставки — 2.40.
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