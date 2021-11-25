Будё-Глимт — ЦСКА София: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе C Лиги конференций.

В турнирной таблице «Будё-Глимт» занимает 1 место с 8 очками, «ЦСКА София» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «ЦСКА София» — «Будё-Глимт» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Будё-Глимт»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Будё-Глимт» — «ЦСКА София». Коэффициент ставки — 2.01.

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