Бетис — Ференцварош прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги Европы.

Последний матч между собой: «Ференцварош» — «Бетис» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бетис» — «Ференцварош» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бетис»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бетис — Ференцварош.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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