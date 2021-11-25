Байер — Селтик: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В турнирной таблице «Байер» занимает 1 место с 10 очками, «Селтик» — 3 место с 6 очками.
Последний матч между собой: «Селтик» — «Байер» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Селтик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.
Календарь и таблица Лиги Европы
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Байер — Селтик.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету