Байер — Селтик: смотреть онлайн трансляцию 25.11.2021

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги Европы.

В турнирной таблице «Байер» занимает 1 место с 10 очками, «Селтик» — 3 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Селтик» — «Байер» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Селтик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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