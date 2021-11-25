ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» рискует на выйти в плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов: осталось пять путевок
  • 16:36
    • Рангник готов стать временным тренером «МЮ» при условии, если потом получит должность в клубе
  • 14:31
    • В РФС заявили, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком»
  • 14:20
    • Месси получил 4 балла из 10 от L’Equipe за матч с «Ман Сити»
  • 13:04
    • Источник: Миранчук получил предложение от «Зенита»
  • 11:07
    • Вагнер Лав сообщил, что не собирается завершать карьеру после ухода из «Кайрата»
    Все новости спорта

    Айнтрахт Ф — Антверпен прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

    Айнтрахт Ф — Антверпен: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Айнтрахт Ф» — «Антверпен» в группе D Лиги Европы.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В турнирной таблице «Айнтрахт Ф» занимает 1 место с 10 очками, «Антверпен» — 4 место с 1 очком.

    Последний матч между собой: «Антверпен» — «Айнтрахт Ф» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Антверпен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Айнтрахт Ф»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Айнтрахт Ф — Антверпен.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Локо» очки в домашнем матче с «Лацио»?
  • «Локомотив» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Заря» даст бой команде Моуринью?
  • «Рома» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Ставка на тотал меньше в Монако
  • «Монако» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.61
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рома — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Мура — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры