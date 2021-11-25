Айнтрахт Ф — Антверпен прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D Лиги Европы.

В турнирной таблице «Айнтрахт Ф» занимает 1 место с 10 очками, «Антверпен» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Антверпен» — «Айнтрахт Ф» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Антверпен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Айнтрахт Ф»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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