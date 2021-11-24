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    Тухель: Великолепный матч и фантастический результат

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:0).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Хотели сыграть терпеливо, но при этом не заснуть. Собирались повышать ритм и интенсивность. Создавать моменты и забивать очень тяжело, но мы создали очень много. Великолепный матч и фантастический результат.

    Мы сыграли острее, чем в Турине. Мы больше рисковали, чего нам не хватало в выездном матче. У нас был контроль мяча, но просто контролем вы не можете доставить проблемы "Ювентусу" — нужны проникающие передачи, нужны забегания без мяча. Мы были очень хороши и забили хорошие голы», — сказал Тухель пресс-службе УЕФА.

    «Челси» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф Лигу чемпионов. У «Ювентуса» также 12 баллов в активе.

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