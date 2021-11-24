Спартак — Наполи прямая трансляция 24.11.2021, смотреть онлайн

В 18:30 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C Лиги Европы.

В турнирной таблице «Спартак» занимает 4 место с 4 очками, «Наполи» — 1 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Наполи» — «Спартак» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «Наполи». Коэффициент ставки — 3.04.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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