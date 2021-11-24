Сиэтл Саундерс — Реал Солт Лэйк прямая трансляция 24.11.2021, смотреть онлайн

В 06:30 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф MLS.

Последний матч между собой: «Реал Солт Лэйк» — «Сиэтл Саундерс» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт Лэйк». Коэффициент ставки — 2.22.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Реал Солт Лэйк.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам