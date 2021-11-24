Широков: Спалетти любил обыгрывать «Спартак», когда был тренером «Зенита»

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча междув пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«У "Наполи" много травм. Инсинье хороший игрок, но не будет Осимхена. Он мне больше нравится. Все для нас хорошо складывается. Понятное дело, что "Спартак" будет настроен, но все зависит больше от "Наполи". Если они будут так же благодушно настроены, как в Неаполе — есть шансы.

Лучано сказал же, что они хотят оформить выход в Москве. Для него после домашнего поражения выигрыш дело принципа. Да и вообще, Спалетти любил обыгрывать "Спартак", будучи тренером "Зенита".

А все эти разговоры про перенос — просто понервировать. Нормальная ситуация для итальянцев», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится 24 ноября в Москве, начало — в 18:30 мск.

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Напомним, матч со «Спартаком» пропустят два основных нападающих «Наполи» — Лоренцо Инсинье и Виктор Осимхен.