Миллуолл — Борнмут: смотреть онлайн трансляцию 24.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Миллуолл» занимает 10 место с 26 очками, «Борнмут» — 2 место с 40 очками.

Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Борнмут» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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