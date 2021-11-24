Манчестер Сити — ПСЖ: смотреть онлайн трансляцию 24.11.2021

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает 1 место с 9 очками, «ПСЖ» — 2 место с 8 очками.
Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
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«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 2.28.
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