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    Кононов: Я думаю, что «Спартак» сможет обыграть «Наполи»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал комментарий перед матчем с «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Олег Кононов
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    Олег Кононов

    «Хочется, чтобы "Спартак" выполнил задачу, прошел дальше. Сможет ли команда повторить победу над "Наполи"? Я думаю, что да.

    Игроки "Спартака" будут настроены, несколько футболистов "Наполи" не смогут принять участие в матче. Ситуация у красно-белых сейчас такая, что им нужно выигрывать, чтобы каждый футболист чувствовал себя увереннее на поле.

    Каждая победа придает уверенности. Поэтому я рассчитываю на то, что ребята выйдут и покажут хороший матч», — цитирует Кононова ТАСС.

    Прогноз на матч «Спартак» — «Наполи»

    Матч «Спартак» — «Наполи» состоится сегодня, 24 ноября. Встреча начнется в 18:30 мск.

    «Спартак» занимает четвертое место в группе С, набрав 4 очка в 4 матчах. «Наполи» с 7 очками располагается на первой позиции. Польская «Легия» (6) и английский «Лестер» (5) занимают второе и третье места соответственно.

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