Кононов: Я думаю, что «Спартак» сможет обыграть «Наполи»

Бывший главный тренер «Спартака»дал комментарий перед матчем с «Наполи» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Хочется, чтобы "Спартак" выполнил задачу, прошел дальше. Сможет ли команда повторить победу над "Наполи"? Я думаю, что да.

Игроки "Спартака" будут настроены, несколько футболистов "Наполи" не смогут принять участие в матче. Ситуация у красно-белых сейчас такая, что им нужно выигрывать, чтобы каждый футболист чувствовал себя увереннее на поле.

Каждая победа придает уверенности. Поэтому я рассчитываю на то, что ребята выйдут и покажут хороший матч», — цитирует Кононова ТАСС.

Прогноз на матч «Спартак» — «Наполи»

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится сегодня, 24 ноября. Встреча начнется в 18:30 мск.

«Спартак» занимает четвертое место в группе С, набрав 4 очка в 4 матчах. «Наполи» с 7 очками располагается на первой позиции. Польская «Легия» (6) и английский «Лестер» (5) занимают второе и третье места соответственно.