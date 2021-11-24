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    Калиниченко рассказал, в какой футбол «Спартаку» нельзя играть против «Наполи»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Спартак Наполи Лига Европы
    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых с «Наполи» в пятом туре Лиги Европы.

    «Спартак» ни разу не выигрывал в семи предыдущих матчах
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    «Спартак» ни разу не выигрывал в семи предыдущих матчах

    «Я не жду, что "Спартак" будет играть в такой же открытый футбол, как с "Лестером", вернее, хочу, чтобы он не играл настолько открыто, потому что футболисты "Наполи" могут создать много проблем обороне "Спартака", если команда будет так же высоко защищаться, как в прошлом туре», — приводит слова Калиниченко ТАСС.

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    • Матч «Спартак» — «Наполи» состоится 24 ноября в Москве, начало — в 18:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Наполи».

    Напомним, матч со «Спартаком» пропустят два основных нападающих «Наполи» — Лоренцо Инсинье и Виктор Осимхен.

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