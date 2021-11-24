Калиниченко рассказал, в какой футбол «Спартаку» нельзя играть против «Наполи»

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от домашнего матча красно-белых св пятом туре Лиги Европы.

«Я не жду, что "Спартак" будет играть в такой же открытый футбол, как с "Лестером", вернее, хочу, чтобы он не играл настолько открыто, потому что футболисты "Наполи" могут создать много проблем обороне "Спартака", если команда будет так же высоко защищаться, как в прошлом туре», — приводит слова Калиниченко ТАСС.

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится 24 ноября в Москве, начало — в 18:30 мск.

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Напомним, матч со «Спартаком» пропустят два основных нападающих «Наполи» — Лоренцо Инсинье и Виктор Осимхен.