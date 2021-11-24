Интер — Шахтёр Д прямая трансляция 24.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Интер» занимает 2 место с 7 очками, «Шахтёр Д» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Интер» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 1.98.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Интер — Шахтёр Д.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам