Барнсли — Суонси: смотреть онлайн трансляцию 24.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Барнсли» занимает 24 место с 11 очком, «Суонси» — 13 место с 24 очками.

Последний матч между собой: «Суонси» — «Барнсли» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Суонси»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Барнсли» — «Суонси».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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