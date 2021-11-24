Атлетико — Милан: смотреть онлайн трансляцию 24.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Атлетико» занимает 3 место с 4 очками, «Милан» — 4 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Милан» — «Атлетико» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетико»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Атлетико — Милан.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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