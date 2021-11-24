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    Аллегри: Разочарованы, что пропустили четыре мяча

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал разгромное поражение от «Челси» (0:4) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу — выход в 1/8 финала — мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.

    В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сегодня делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее», — цитирует Аллегри пресс-служба УЕФА.

    «Челси» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф Лигу чемпионов. У «Ювентуса» также 12 баллов в активе.

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