Аллегри: Разочарованы, что пропустили четыре мяча

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал разгромное поражение от «Челси» (0:4) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу — выход в 1/8 финала — мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.

В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сегодня делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее», — цитирует Аллегри пресс-служба УЕФА.

«Челси» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф Лигу чемпионов. У «Ювентуса» также 12 баллов в активе.