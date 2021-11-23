Витория: Несмотря на потери, «Наполи» очень высококлассная команда

Главный тренер «Спартака»рассказал о состоянии команды перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с

«В последней игре команда показала не самый лучший результат. В предстоящей игре мы хотим показать хороший ответ.

У нас были очень хорошие моменты против "Краснодара", только небольшие нюансы привели к их победе. Нам необходима концентрация при игре с сильным соперником, который будет завтра.

Мы сталкиваемся с очень сильным соперником, это одна из первых команд Италии. Они с первых минут играют серьезно. Конечно, игра будет очень сложной.

Лига Европы — турнир, в котором все хотят играть. Тут сильные команды, сильные игроки. Любые незначительные нюансы могут привести к сложной ситуации у ворот.

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Да, мы были первой командой, которая именно обыграла "Наполи". Я восхищаюсь этой командой, восхищаюсь их игрой. Несмотря на потери, это очень высококлассная команда.

Это не про отдельных игроков. Те нападающие, которые выйдут на поле, смогут повлиять на ход игры. Это большие профессионалы.

Поэтому нам нужно быть сконцентрированными. Если мы сможем этого достичь, уровень игры будет одним из самых высоких.

В Неаполе мы тоже были в очень сложной ситуации. Тем не менее играли все 11 игроков. У "Наполи" игроки играют по всей Европе. Это очень сильные футболисты.

Нам необходимо как сконцентрироваться на игре, так и подготовиться к очень сложному матчу», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица Лиги Европы

Ранее «Наполи» подтвердил, что нападающий Лоренсо Инсинье пропустит матч со «Спартаком» из-за проблем с коленом.

Кроме Инсинье встречу в Москве также пропустят нападающий Виктор Осимхен, защитник Алессандро Дзаноли, полузащитники Замбо-Ангисса и Маттео Политано.