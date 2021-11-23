Вильярреал — Манчестер Юнайтед прямая трансляция 23.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе F Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Вильярреал» занимает 1 место с 7 очками, «Манчестер Юнайтед» — 2 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Манчестер Юнайтед»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.45.

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