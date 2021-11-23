Севилья — Вольфсбург: смотреть онлайн трансляцию 23.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Севилья» занимает 4 место с 3 очками, «Вольфсбург» — 2 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Севилья» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Вольфсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.75.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Севилья»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Севилья — Вольфсбург.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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