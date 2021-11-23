Раньери: «Челси» — машина без изъянов, но «Юве» умеет добиваться побед

Экс-наставник «Челси» и «Ювентуса»высказал мнение о противостоянии команд в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В домашнем матче туринский клуб победил англичан со счетом 1:0.

«Лондонский "Челси" — машина без изъяна, но "Ювентус" умеет добиваться побед.

"Челси" хорошо играл при Лэмпарде, но Тухель придал надежности обороне, чем развязал атакующей группе руки, чтобы та решала судьбу матчей.

У "Челси" при этом столько исполнителей на скамейке, куда больше, чем просто несколько вариантов. Это настоящее сокровище для Тухеля.

Мне не нравится, когда стиль "Ювентуса" называют устаревшим. "Юве" играет на победу, используя собственный стиль.

Аллегри вернул команде старые привычки, но ему нужно время. Может, "Ювентус" и не выиграет скудетто в этом году, но точно будет в топ-4», — сказал тренер в интервью газете La Repubblica.

«Ювентус» возглавляет группу Н с 12 очками, «Челси» с 9 очками занимает вторую строчку, а на третьем месте — «Зенит» с 3 очками. Замыкает квартет «Мальме» (0).