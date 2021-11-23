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    «Динамо» продлило контракт с украинским защитником

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    Защитник «Динамо» Иван Ордец продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых.

    Иван Ордец
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    Иван Ордец

    Новое соглашение украинского футболиста с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.

    В договоре также указана возможность продления еще на один сезон.

    Ордец перешел в «Динамо» летом 2019 года. До этого он выступал за донецкий «Шахтер».

    Предыдущее соглашение Ордеца с «Динамо» истекало летом 2022 года.

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