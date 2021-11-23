«Динамо» продлило контракт с украинским защитником

Иван Ордец Фото: twitter.com/fcdynamo
Новое соглашение украинского футболиста с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.
В договоре также указана возможность продления еще на один сезон.
Рады, что Ваня с нами! Продолжаем идти к общей цели 🙌— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 23, 2021
Первые слова нашего защитника после продления контракта ⤵️#ДинамоМосква #Ордец #футбол
Ордец перешел в «Динамо» летом 2019 года. До этого он выступал за донецкий «Шахтер».
Предыдущее соглашение Ордеца с «Динамо» истекало летом 2022 года.