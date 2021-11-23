Ноттингем Форест — Лутон Таун прямая трансляция 23.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает 14 место с 23 очками, «Лутон Таун» — 11 место с 24 очками.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Лутон Таун».

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