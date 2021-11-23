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    Инсинье пропустит матч «Наполи» против «Спартака»

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    «Наполи» потерял еще одного важного игрока перед гостевым матчем со «Спартаком» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

    Лоренцо Инсинье
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    Лоренцо Инсинье

    Нападающий Лоренцо Инсинье пропустит встречу в Москве из-за воспаления связок колена, сообщает официальный сайт клуба.

    Ранее стало известно, что матч против «Спартака» из-за перелома лицевых костей пропустит нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Кроме того, «Наполи» не помогут Андре-Франк Замбо-Ангисса, Адам Унас, Алессандро Дзаноли и Маттео Политано.

    «Спартак» примет «Наполи» в Москве 24 ноября. Матч начнется в 18:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Спартак» — «Наполи».

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