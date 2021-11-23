Инсинье пропустит матч «Наполи» против «Спартака»

Лоренцо Инсинье Фото: globallookpress.com
Нападающий Лоренцо Инсинье пропустит встречу в Москве из-за воспаления связок колена, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее стало известно, что матч против «Спартака» из-за перелома лицевых костей пропустит нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Кроме того, «Наполи» не помогут Андре-Франк Замбо-Ангисса, Адам Унас, Алессандро Дзаноли и Маттео Политано.
«Спартак» примет «Наполи» в Москве 24 ноября. Матч начнется в 18:30 мск.
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