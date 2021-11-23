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    Газзаев возмущен возможным назначением Ваноли на пост тренера «Спартака»

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    Известный российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал возможное назначение итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «В таких клубах, как ЦСКА, "Спартак", "Зенит", клубах с большими традициями и амбициями, должен работать тренер за плечами которого много достижений. Это первое.

    Второе. Почему сегодня мы рассматриваем Ваноли и не рассматриваем, к примеру, Евсеева, который давно работает и показывает приличный уровень?

    Шварц? Исключения из правил бывают. А кто такой тренер "Локомотива" Маркос Гисдоль, о котором мы впервые узнали, когда он перешел в "Локомотив"? Почему засилье иностранных тренеров? Почему Ваноли? Почему не Евсеев? Почему не Тихонов? В большом клубе не бывает переходных ситуаций. Временный "Спартаку" не поможет.

    К сожалению, в последнее время футболисты, которые заканчивают играть, сразу стремятся возглавить хороший клуб. Не имея опыта работы большого. То, что творится сейчас в ЦСКА. Взяли Олича, который нигде и никогда не работал самостоятельно. Блестящий футболист, великолепный человек. Видно, что еще не хватает ему опыта.

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    • То же самое сегодня. ЦСКА, клуб с большими традициями, особенно амбициями. И то же самое сегодня с Лешей Березуцким. Не хватает опыта! Я считаю, что это неправильно, что он сразу начал с такого поста тренировать.

    Вспомним историю. Возьмем Бескова, который начинал с детско-юношеского футбола. Лобановский начинал с первой лиги. Романцев начинал со второй лиги. Семин начинал с первой лиги. Газзаев начинал с первой лиги. Гвардиола работал в детской спортивной школе. Евсеев не стесняется работать во второй лиге. Я так говорю не потому, что я хочу видеть эту кандидатуру в "Спартаке". Я оцениваю как специалиста по Уфе», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

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