Челси — Ювентус: смотреть онлайн трансляцию 23.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Челси» занимает 2 место с 9 очками, «Ювентус» — 1 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Челси» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Челси»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 1.70.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ювентус».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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