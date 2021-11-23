«Челси» — «Ювентус» : прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

«Челси»: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Зиеш, Пулишич, Хадсон-Одои.

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Маккенни, Локателли, Бентанкур, Куадрадо, Мората, Кьеза.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Челси». Коэффициент на его победу — 1.65, на успех «Ювентуса» — 6.85, на ничью — 4.04. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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