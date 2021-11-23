Бёртон Альбион — Аккрингтон Стэнли прямая трансляция 23.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Бёртон Альбион» занимает 14 место с 22 очками, «Аккрингтон Стэнли» — 16 место с 21 очком.

Последний матч между собой: «Бёртон Альбион» — «Аккрингтон Стэнли» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бёртон Альбион» — «Аккрингтон Стэнли».

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