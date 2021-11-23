Барселона — Бенфика: смотреть онлайн трансляцию 23.11.2021

В турнирной таблице «Барселона» занимает 2 место с 6 очками, «Бенфика» — 3 место с 4 очками.
Последний матч между собой: «Бенфика» — «Барселона» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика». Коэффициент ставки — 2.69.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Барселона»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Барселона — Бенфика.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету