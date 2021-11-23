Барселона — Бенфика: смотреть онлайн трансляцию 23.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E Лиги чемпионов.

В турнирной таблице «Барселона» занимает 2 место с 6 очками, «Бенфика» — 3 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «Бенфика» — «Барселона» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Бенфика». Коэффициент ставки — 2.69.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Барселона»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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