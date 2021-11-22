Тухель высказался о предстоящем матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Челси»прокомментировал предстоящий матч 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Пока не уверен в готовности Лукаку. У нас есть ещё одна тренировка. Вчера он работал с командной и выглядел нормально, посмотрим на реакцию на эту работу. В ближайшие минуты у него назначена встреча с врачами и физиотерапевтами.

Жоржиньо в полном порядке. В прошлом матче мы вынуждены были заменить Хаверца из-за проблем с подколенным сухожилием. Он почувствовал небольшое напряжение, поэтому мы его сняли. Есть некоторые сомнения по поводу него. Вернер чувствует себя хорошо, а Ковачич не сыграет.

Важно ли выиграть группу? Мы делаем то, что должны. Мы стараемся выигрывать матчи. Если к концу встречи счёт будет ничейным, мы не дадим Менди прибежать в штрафную при угловом, не будем рисковать возможностью выйти в плей-офф. Но до этого момента мы постараемся сделать всё, чтобы выиграть этот матч», — цитирует Тухеля Football London.

Поединок состоится 23 ноября в Лондоне. Начало в 23:00 мск.