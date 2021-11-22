Райо Вальекано — Мальорка: смотреть онлайн трансляцию 22.11.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Райо Вальекано» — «Мальорка» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Райо Вальекано»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Мальорка». Коэффициент ставки — 2.45.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Мальорка».

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