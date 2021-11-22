ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Депай принес победу «Барселоне»«Барселона» вернула себе победы и везение
  • 10:51
    • Лучший бомбардир «Наполи» пропустит матч со «Спартаком» в Лиге Европы
  • 10:07
    • СМИ: «Зенит» планирует возобновить переговоры с Азмуном о новом контракте
  • 09:17
    • Овечкин вышел на чистое 28-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
  • 00:39
    • Шевченко дебютировал в «Дженоа» с поражения от «Ромы»
  • 00:22
    • Карпин жалеет о словах про отставку
    Все новости спорта

    Аршавин: «Спартак» не выглядит безнадежно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал главную проблему «Спартака».

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    В 15-м туре РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Краснодару»(1:2). В турнирной таблице красно-белые занимают 10-е место.

    «Спартак не выглядит безнадежно. В принципе у них в целом нормальный состав, а может быть, даже хороший состав.

    Но игроки все равно чувствуют, что происходит в клубе. Там одного увольняют, другого убирают, кто-то высказывается. Так или иначе это все равно отражается.

  • Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок
  • Рассказываем все подробности судебного процесса, в котором замешан Квинси Промес
  • 19/11/2021

    • Когда "Спартак" стабилизируется в своем руководстве — кто там спортивный директор, тренер, концепция своя появится, стратегия, тогда и уверенность к игрокам придет.

    Есть позиции, которые требуют усиления, но в целом команда будет сплоченнее, болельщики вернутся на стадион и т. д», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торино» не оставит шансов фриуланцам?
  • «Торино» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Удержится ли «Райо» на седьмом месте?
  • «Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Сможет ли «Зенит» лишить «Мальме» шансов на еврокубковую весну?
  • «Мальме» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торино — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальме — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо К — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барселона — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры