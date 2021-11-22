Аршавин: «Спартак» не выглядит безнадежно

Бывший футболист сборной Россииназвал главную проблему

В 15-м туре РПЛ «Спартак» проиграл на выезде «Краснодару»(1:2). В турнирной таблице красно-белые занимают 10-е место.

«Спартак не выглядит безнадежно. В принципе у них в целом нормальный состав, а может быть, даже хороший состав.

Но игроки все равно чувствуют, что происходит в клубе. Там одного увольняют, другого убирают, кто-то высказывается. Так или иначе это все равно отражается.

Когда "Спартак" стабилизируется в своем руководстве — кто там спортивный директор, тренер, концепция своя появится, стратегия, тогда и уверенность к игрокам придет.

Есть позиции, которые требуют усиления, но в целом команда будет сплоченнее, болельщики вернутся на стадион и т. д», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».