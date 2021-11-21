Тоттенхэм — Лидс прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

В 19:30 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Лидс» — «Тоттенхэм» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм — Лидс.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам