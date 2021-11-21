Текстильщик Иваново — Кубань прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Кубань» — «Текстильщик Иваново» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Текстильщик Иваново» — «Кубань». Коэффициент ставки — 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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