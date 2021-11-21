Сассуоло — Кальяри: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 14:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

В турнирной таблице «Сассуоло» занимает 13 место с 14 очками, «Кальяри» — 20 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Сассуоло» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Кальяри»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Кальяри».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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