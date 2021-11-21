Салернитана — Сампдория: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

В турнирной таблице «Салернитана» занимает 19 место с 7 очками, «Сампдория» — 17 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Салернитана» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Сампдория»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Салернитана» — «Сампдория».

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