Ростов — Уфа прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Ростов» — «Уфа» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ростов» — «Уфа». Коэффициент ставки — 2.08.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ростов»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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