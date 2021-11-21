Реал Сосьедад — Валенсия: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Валенсия» — «Реал Сосьедад» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Коэффициент ставки — 2.14.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Сосьедад»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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