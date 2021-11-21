Олимп-Долгопрудный — Енисей: смотреть онлайн трансляцию 21.11.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице «Олимп-Долгопрудный» занимает 15 место с 25 очками, «Енисей» — 10 место с 31 очком.

Последний матч между собой: «Енисей» — «Олимп-Долгопрудный» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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