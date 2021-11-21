Манчестер Сити — Эвертон прямая трансляция 21.11.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Эвертон» 5:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 3.04.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Манчестер Сити»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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